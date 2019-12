Wo es bei der Migros hapert

Schlechte Zahlen im Kerngeschäft

Gute Qualität zu fairen Preisen: Mit einem solchen Sortiment wurde die Migros gross. Doch seit ein paar Jahren finden offenbar viele Kunden bei den Discountern ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Der orange Riese verliert Marktanteile, die Gewinne schrumpfen. Der Grossverteiler will mit einer breit angelegten Preissenkungsrunde Kunden zurückgewinnen. Doch noch trägt die Strategie keine richtigen Früchte, und sie ist riskant.

Kommen durch die Preisoffensive nicht deutlich mehr Kunden in die Läden, sinkt der Gewinn. Verzeichnet die Migros schon steigende Kundenfrequenzen? «Das dauert jetzt noch ein bisschen, wir brauchen Geduld», sagt Ursula Nold. Erst einmal werde die Migros durch günstigere Preise Marktanteile verlieren.

Schon vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft zieht Nold Bilanz: «Ich gehe davon aus, dass 2019 nicht als erfolgreiches Jahr in die Annalen der Migros eingehen wird.» In einem börsennotierten Unternehmen würde man das als Gewinnwarnung interpretieren. Wie aus dem Unternehmen verlautet, liefern vor allem die kleinen Genossenschaften schwache Zahlen. Aber auch bei den Grösseren läuft es nicht rund. An den regionalen Strukturen der Migros mit zehn Genossenschaften will Nold derweil nicht rütteln. Diese Organisation bringe Nähe zum Kunden.

Die verzettelte Logistik

Der grosse Hebel, um die Kosten zu senken, liegt bei der Logistik. Denn neben zentralen Verteilzentren betreibt jede Genossenschaft eigene Logistikplattformen für Frischeprodukte. Es sieht nicht danach aus, dass sich das bald ändert. Die Genossenschaften wehren sich gegen die Zusammenlegung des Vertriebs, die Teil des Sparprojekts «Puma» wäre. Die grösste Genossenschaft Aare baut ihre eigene Logistik aus, ohne die Pläne der Zentrale zu berücksichtigen. Die Migros Zürich will ihre Logistikdienstleistungen weiterhin unabhängig von anderen Genossenschaften erbringen. Dennoch sagt Ursula Nold. «Wir arbeiten mit Hochdruck an diesem Thema.»