Wie verwenden wir unsere Schuldpfandbriefe sinnvoll?

Vor Jahren kaufte sich ein Ehepaar aus seinem Pensionsgeld eine Wohnung. Da es keine Hypothek aufnahm und die Bank somit kein Pfand benötigte, wurden ihm für 700'000 Franken Schuldpfandbriefe ausgehändigt.

Seither liegen Schuldpfandbriefe unberührt in einem Banksafe. Den Wohnungsbesitzern stehen nun verschiedene Möglichkeiten offen, was sie mit ihnen anfangen können, um sich so die Kosten für die Aufbewahrung zu sparen. Und dabei ist die Löschung des Briefes aus dem Grundbuch nicht die beste Wahl.