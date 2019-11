Diese Firma gibt 40'000 Franken pro Mitarbeiter aus

Profitabler Werkzeugbauer

Die Fraisa-Gruppe stellt Hochleistungswerkzeuge für die metallbearbeitende Industrie her. Ihre Kunden sind in so unterschiedlichen Branchen wie Autozulieferindustrie, Medizintechnik, Uhrenfertigung, Maschinenbau und Luftfahrt tätig. Im letzten Geschäftsjahr erzielte das in Bellach SO ansässige Unternehmen einen Umsatz von 110 Millionen und einen Reingewinn von 14,5 Millionen Franken. Es verfügt über Produktionsstandorte und Niederlassungen in Deutschland, Ungarn, Italien, Frankreich, den USA und China. Die Gesamtzahl der Beschäftigten beträgt 551, davon arbeiten gut 200 in der Schweiz.

Im Juni begann Fraisa mit dem Bau eines neuen Fabrikationsgebäudes in Bellach, das zu den modernsten in Europa gehören soll. Seit 1995 ist Josef Maushart Chef des Unternehmens, 2005 hat er im Zuge einer Nachfolgeregelung die Aktienmehrheit übernommen. (rm.)