Wie die Tabaklobby die US-Behörden in die Knie zwingt

Der Umgang mit Vaping verweist auf ein typisch amerikanisches Problem. Zum einen lässt die Regierung den Unternehmen so lange freie Hand, wie es die Lobbyisten durchdrücken können. Doch wenn die Krise kommt, dann fehlt es an kühlen Köpfen. «Der Unterschied ist der, dass in den USA Gesundheitsprobleme gern zu moralischen Kreuzzügen aufgebauscht werden», sagt Brad Rodu, Professor der Medizin an der Universität Louisville und Experte für Tabakmissbräuche. «Es scheint, dass amerikanische Politiker keine Ahnung haben von der Geschichte der Tabakbranche oder sie total ignorieren.»

Auch Obama zog zurück

Tatsächlich hat die US-Regierung wiederholt jeden Versuch verwässert oder verzögert, E-Zigaretten und ihre Hersteller zu regulieren. Wie Trump diesen Herbst zog Barack Obama bereits 2016 ein Verbot von aromatisierten Produkten zurück. 2017 verlängerte die FDA die Beweisfrist zugunsten der Hersteller, nachdem die Behörden zunächst sogar erwogen hatten, E-Zigaretten wie Nikotinpflaster als medizinisches Produkt zu regulieren.

Dieses Zögern katapultierte Juul in die Rolle des führenden Anbieters mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent. Ähnlich wie die digitalen Konzerne wie Facebook oder Google erreichte die Vaping-Industrie in den USA einen Wettbewerbsvorsprung, ohne von den strikteren Regeln in Europa gebremst zu werden.

Ein Beispiel: Die Nikotingrenze von Vaping-Produkten in den USA liegt um mehr als das Doppelte über jener in Europa. Das könnte gemäss Fachärzten erklären, warum in jüngster Zeit mehr Jugendliche mit Nikotinvergiftungen notfallmässig behandelt werden müssen.

Neue Generation Nikotinsüchtiger befürchtet

Eine Studie der FDA zeigt, dass heute über fünf Millionen Teenager regelmässig dampfen, weshalb Forscher und Ärzte befürchten, dass die E-Zigarette eine neue Generation von Nikotinsüchtigen schaffen könnte. «Mit Juul dampft man eine ganze Kartusche; dagegen kann man nach jeder Zigarette stoppen», sagt Sharon Levy, Direktorin des Entzugsprogramms in einem Kinderspital in Boston. Eine Kartusche enthält gleichviel Nikotin wie ein Päckchen Zigaretten. Die Wankelmütigkeit der US-Regierung erlaubte zudem einen blühenden Schwarzmarkt. Viele chinesische Marken sind ungesichert. Auf dem Schwarzmarkt beschaffte Produkte mit THC-Ölen und Vitamin-E-Acetat gelten inzwischen als Hauptgrund der Vaping-Epidemie.