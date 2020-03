Wer von der Corona-Angst profitieren will Zwischenhändler und Private wittern mit Desinfektionsmitteln und Schutzmasken das schnelle Geld – Apotheken kämpfen mit steigenden Preisen. Jetzt werden Massnahmen ergriffen. Maren Meyer

Begehrte Ware: Desinfektionsmittel und Mundschütze in einer Apotheke. Foto: Bruno Petroni (BOM)

In der Apotheke von Lorenz Schmid am Zürcher Paradeplatz waren Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel am Tag nach den Berichten über die ersten Corona-Fälle in Italienausverkauft. Direkt Nachschub einkaufen konnte der Apotheker nicht, denn die Grossisten, über die er den grössten Teil seiner Ware bezieht, konnten nicht liefern.