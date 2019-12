Und das beste Netz der Schweiz hat ...

Auch bei den grossen Menschenmengen liegen Swisscom und Sunrise sehr knapp beieinander: Gerade mal zwei Punkte trennen die auch in dieser Disziplin führende Swisscom von ihrem Verfolger Sunrise. Da falle der 10-Punkte-Rückstand von Salt gegenüber Sunrise «schon etwas deutlicher» aus, so die Tester.Der Grund: «Salt überzeugt mit guter Netzverfügbarkeit in ländlichen Regionen, fällt bei der 4G- und Datenabdeckung jedoch etwas zurück.»

Zum Rückstand auf die Konkurrenten hält Salt auf Anfrage fest: Das Unternehmen habe das Testergebnis um weitere 21 Punkte gesteigert, «während die anderen Anbieter stagnierten oder sich verschlechterten». Damit habe sich der Abstand weiter verringert, sagt eine Salt-Sprecherin. «Für den Nutzer ist dieser Unterschied in der täglichen Nutzung praktisch nicht spürbar.»

Guter Empfang in Zügen

Getestet hat «Connect» ebenfalls den Empfang in den Schweizer Bahnen. Dieser sei «sehr gut», womit die «eidgenössischen Netzbetreiber ihren Nachbarn in Österreich, aber vor allem in Deutschland vormachen, wie die Mobilfunkversorgung in Zügen aussehen sollte». Sunrise und Salt testen zusammen mit den SBB auf einzelnen Strecken den kostenlosen Internetzugang via Mobilfunk. Swisscom beteiligt sich nicht am Test.

Mit ihren Resultaten schneiden alle drei Schweizer Anbieter im europäischen Vergleich am besten ab: Der dritte Platz in der Schweiz wäre immer noch der erste in Deutschland, wie das Magazin schreibt. Dort holt sich mit 900 Punkten die Deutsche Telekom den ersten Platz und ist Sieger im Netztest – zum neunten Mal in Folge. In Österreich bleibt mit 955 Punkten der Vorjahressieger Magenta (ehemals T-Mobile Austria) auf der Spitzenposition.

Die Messungen in der Schweiz fanden vom 10. bis zum 30. Oktober 2019 statt. Die Fahrtests wurden in 18 Grossstädten und 33 Kleinstädten mit zwei Messfahrzeugen durchgeführt. Jedes Fahrzeug war mit sechs Smartphones bestückt.