Weihnachtliche Kerzenbrände: Schäden bis 5,2 Millionen Franken

Die VKG stellt als Vereinigung von achtzehn kantonalen Gebäudeversicherungen Zahlen der Kerzenbrände dieser Kantone über die letzten zehn Jahre zur Verfügung. Nationale Werte dürften demselben Muster folgen, liegen aber noch deutlich höher als die in dieser Untersuchung vorliegenden Zahlen. Bemerkenswert ist der Anstieg an Bränden an Heiligabend, den beiden Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel – ein Muster, das sich jährlich wiederholt. Im Vergleich zum jährlichen Durchschnitt steigt die Anzahl Brände an diesen Tagen bis auf das Zehnfache an.

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) stand 2018 in 58 Prozent aller Wohnzimmer ein Weihnachtsbaum. Davon wurde ein Viertel mit traditionellen Weihnachtsbaumkerzen aus Wachs beleuchtet. Also kommen klassische Christbaumkerzen in rund 570'000 Schweizer Haushalten zum Einsatz – im internationalen Vergleich ein ausgesprochen hoher Wert.

Als Gegenbeispiel: In den 1950er-Jahren wurde in den Vereinigten Staaten die Anschaffung elektrischer Christbaumbeleuchtungen für die breite Bevölkerung erschwinglich. Die Amerikaner zeigten schnell eine hohe Akzeptanz der neuen Christbaumbeleuchtung. Innert kürzester Zeit wurden an US-Weihnachtsbäumen flächendeckend Wachskerzen durch elektrische Beleuchtungen ersetzt. Darüber, ob die Technikaffinität oder ein hohes Sicherheitsbewusstsein die starke Adoptionsbereitschaft erklären, kann nur spekuliert werden.

In den USA finden sich heute Christbaumkerzen jedoch fast nur noch in Haushalten von traditionsbewussten europäischen Expats, was einem Bruchteil aller Haushalte entspricht. In der Schweiz halten 15 Prozent der Haushalte an der Tradition von Weihnachtsbaumkerzen fest.