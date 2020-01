«Trump hielt am WEF eine Wahlkampfrede»

Wer eine engagierte und inspirierte Rede von US-Präsident Donald Trump zur Eröffnung des WEF in Davos erwartete, der wurde heute bitter enttäuscht. Trump reihte Zahl an Zahl, er sprach über statistische Werte der US-Wirtschaft, dass einem schwindelig wurde. Natürlich steht laut dem US-Präsidenten alles zum besten in den USA. Ob Luftqualität oder neue Jobs – überall Bestwerte.