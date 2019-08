Warum Männer mit Luxusschlitten protzen

Jetzt gratis in allen Schweizer Städten: der Soundtrack zur Hölle. Mackertypen mit Kurzhaarschnitt prollen in übermotorisierten Angeberkarren durch die Innenstadt. Mit Vollgas von null auf fünfzig, immer wieder, den ganzen Sommer lang, aus Freude am Stören. Sie führen sich auf wie die apokalyptischen Reiter, dabei ist ihr Schauspiel lächerlich. «Autoposer» nennt man sie in Deutschland.