Wird er der neue SBB-Chef?

Bisher ist unklar, wer der Nachfolger von Andreas Meyer an der Spitzer der SBB wird. Nun meldet CH-Media eine Personalie: Vincent Ducrot, seit 2011 an der Spitze der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF, sei in der Pole-Position für den Chef-Posten. Wie die SBB mitteilen, wird der Namen noch heute um 13 Uhr bekanntgegeben.