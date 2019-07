Von wegen Fehlkauf Syngenta – jetzt spricht der Eigner

Das Vorpreschen von Chinas Botschafter veranlasste Frank Ning, den Präsidenten des Verwaltungsrates von Chemchina, zu einem klaren Dementi. Er habe «volles Vertrauen» in Syngenta, es bestehe keine Absicht, den Schweizer Agrochemie- und Saatgutkonzern loszuwerden, sagte Ning diese Woche am Rande von Chinas Sommer-WEF in der Küstenstadt Dalian. «Chemchina hat keinen Plan, Syngenta zu verkaufen und verfolgt stattdessen den Plan, das Geschäft von Syngenta zu entwickeln», betonte Ning. Der Basler Konzern werde in der Agrarindustrie einen grossen Beitrag leisten, speziell im chinesischen Markt.

Ning kann Zweifel nicht gebrauchen

Nings Wort hat Gewicht. Er orchestrierte als Präsident der chinesischen Sinochem die Fusion mit dem Konkurrenten Chemchina zum weltgrössten Chemiekonzern mit 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Letzten Sommer übernahm er zusätzlich das Präsidium von Chemchina – dessen Gründer Ren Jianxin, der Syngenta mit 43 Milliarden Dollar in bar stark überzahlte und einen Schuldenberg anhäufte, musste gehen.

Dass Ning, der als einer der fähigsten Manager Chinas gilt, sich hinter Syngenta stellt, hat gute Gründe. Chinas Wettbewerbshüter haben zwar den Deal Sinochem-Chemchina provisorisch genehmigt. Die Fusion sei aber nicht vollzogen, insistierten die beiden Staatskonzerne im Februar gegenüber der «Financial Times». In dieser unsicheren Situation kann Ning Zweifel an der Zukunft von Syngenta nicht gebrauchen. In die gleiche Richtung deutet, dass Ning Anfang Februar einen Sinochem-Manager als Chef des Agrargeschäfts in China von Syngenta, Sinochem und der Chemchina-Tochter Adama einsetzte.

Für einen einträglichen Börsengang oder gar einen Verkauf muss Syngenta zuerst aufräumen. Dass die Firma zum Zeitpunkt des Kaufs nicht in Topform war, habe in der Industrie eigentlich jeder gewusst, heisst es in Konzernkreisen. Um einen Verkauf an den Meistbietenden nicht zu behindern, wurden beispielsweise keine Rückstellungen für Genmais-Sammelklagen von US-Farmern gebildet. Dabei hatte Syngenta Genmais-Saatgut erstmals 2010 verkauft, obwohl damals noch keine Einfuhrgenehmigung für China vorlag, worauf Peking viele Maisimporte blockte.

«Wir gehen davon aus, dass die Verschuldung 2019 weiter ansteigt.»Thomas Isler, Independent Credit View

Erst 2017 beendete Syngenta den Streit mit einem 1,5 Milliarden Dollar teuren Vergleich, unter dem der Konzern noch heute leidet. «Die finanzielle Belastung durch den Vergleich bei den Genmais-Klagen ist schwerwiegend», sagt Thomas Isler von Independent Credit View in Zürich, der für Schweizer Grossanleger Anleihen von Firmen wie Syngenta prüft. «Eine erste Tranche von 400 Millionen Dollar wurde 2018 beglichen, der Rest von 1,1 Milliarden Dollar wird dieses Jahr zur Zahlung fällig und belastet das Ergebnis von Syngenta zusätzlich.»