Uber soll Fahrern eine halbe Milliarde Franken schulden

Die Gewerkschaft Unia hat nun ausgerechnet, was Uber seinen Schweizer Fahrern schulden würde. Es seien jährlich zwischen 63 und 99 Millionen Franken, wie der Unia-Transportverantwortliche Roman Künzler anhand einer konkreten Schätzung an einer Medienkonferenz darlegt. Seit Uber 2013 in der Schweiz gestartet ist, beträgt die Summe laut Unia bis zu einer halben Milliarde Franken.

Uber: «Es besteht kein Arbeitsverhältnis»

Laut der Gewerkschaft würde zudem auch die öffentliche Hand Geld verlieren. Den Schweizer Sozialversicherungen entgehen gemäss Unia-Angaben jährlich rund 20 Millionen Franken an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen. Für die sechs Jahre, die Uber in der Schweiz aktiv ist, summiert sich dieser Betrag laut Gewerkschaft auf über 100 Millionen Franken.

Uber verteidigt sich gegen den Vorwurf der Scheinselbstständigkeit und teilt mit, man habe lediglich Partnerverträge mit den Personen, welche die Plattform nutzen und Fahrten anbieten wollen. In einer Stellungnahme schreibt die Firma: «Wir sind überzeugt, dass ohne Arbeitsverpflichtung auch kein Arbeitsverhältnis bestehen kann.»

«Bereits seit Jahren sind Fahrer in der Schweiz selbstständig. Den Fahrern, die die Uber-App verwenden, steht es vollkommen frei, wann und wie sie diese nutzen möchten», erklärt eine Sprecherin. Diese Flexibilität und Freiheit sei es, was die Fahrer am meisten schätzen. «Wir werden uns dafür einsetzen, dies zu bewahren und gleichzeitig den Schutz der Selbstständigen in der Schweiz zu verbessern», so die Sprecherin weiter.

Schlechtere Versicherungsdeckung und Lohndruck

Laut Professor Kurt Pärli von der Universität Basel müssten Plattform-Beschäftigte in der Regel als Angestellte gelten. Er hat diese Frage im Rahmen seiner Studie «Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen der Sharing Economy» geklärt. Gemäss Pärli macht es für die Fahrer einen grossen Unterschied, ob sie als Selbstständige oder Angestellte arbeiten: Die Versicherungsabdeckung für Angestellte sei deutlich umfassender. Zudem führt die Ausbreitung von Plattform-Beschäftigungsverhältnissen laut der Studie auch zu Lohndruck.