Standort Winterthur verliert 87 Industrie-Jobs

Der Industriekonzern Rieter hat 2019 schlechte Zahlen erwirtschaftet und baut nun weltweit knapp 180 Stellen ab. Am Hauptsitz in Winterthur wird die Montage von Maschinen aufgeben.

Dadurch fallen in Winterthur voraussichtlich 87 Stellen weg, wie Rieter am Mittwoch mitteilte. Aktuell beschäftigt das Unternehmen in der Schweiz 980 Angestellte. Sparmassnahmen inklusive Jobabbau sind ausserdem an Standorten in Deutschland, Holland und Tschechien geplant. Schon im letzten Jahr hatte das Unternehmen rund 5 Prozent der Belegschaft abgebaut.