Skywork-Gläubiger warten auf den April

Skywork Airlines stellte am 29. August 2018 den Betrieb ein. Elftausend Passagiere blieben auf Tickets sitzen. Die Flughafen Bern-Belp AG verlor einen ihrer besten Kunden. Sie hat als Reaktion auf den Skywork-Konkurs die Fluggesellschaft Flybair gegründet und will mir ihr ab Mai dieses Jahres in die Luft.