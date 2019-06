Post hält am Drohnenprogramm fest

Die Schweiz ist eines der führenden Länder bei der Entwicklung der Drohnentechnologie. Doch am 9. Mai 2019 stürzte eine Testdrohne der Schweizerischen Post über einem Waldstück bei Zürich ab. Der gestern veröffentlichte Zwischenbericht der Schwei­zerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) bringt nun brisante Details an den Tag. Die Drohne «schlug ungebremst in der Nähe von spielenden Kindern» in etwa 50 Metern Entfernung auf, heisst es darin.