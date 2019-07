Novartis steigert Umsatz dank jungen Pharma-Blockbustern

Für Konzernchef Vas Narasimhan geht damit die Rechnung auf. Seit seinem Amtsantritt vor mehr als einem Jahr hat er den Konzern schlanker und fokussierter aufgestellt. «Novartis ist eine aussergewöhnliche Performance gelungen», sagte der Manager am Donnerstag vor Journalisten.

Die Zahlen geben ihm recht. So hat Novartis den Nettoumsatz im zweiten Quartal 2019 um 4 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar gesteigert. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich gar ein Anstieg um 8 Prozent.

Während die Pharmasparte Innovative Medicines von einer guten Entwicklung der Wachstumsträger wie etwa dem Herzmittel Entresto oder dem Schuppenflechtemittel Cosentyx profitierte, hat die Generikasparte Sandoz den Rückgang in den USA mit Zuwächsen im Rest der Welt mehr als wettgemacht.

Pharmasparte wächst dank jungen Blockbustern

Die Pharmasparte steuerte 9,33 Milliarden Dollar zu Konzernumsatz bei, ein Plus von 5 Prozent ( 9% kWk). Sandoz hat im zweiten Quartal 2,44 Milliarden umgesetzt, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht (-1%/ 3% kWk).

Die Pharmasparte verdankt ihr starkes Wachstum vor allem Volumensteigerungen von 10 Prozentpunkten. Hierzu trugen speziell die jüngeren Mittel Cosentyx, Entresto und Lutathera bei. So stieg der Absatz mit dem Schuppenflechtemittel Cosentyx um 25 Prozent auf 858 Millionen US-Dollar. Wie Narasimhan während der Telefonkonferenz betonte, wachse das Mittel trotz der zunehmenden Konkurrenz nach wie vor stärker als die jeweiligen Märkte. Das Präparat ist für verschiedene Entzündungskrankheiten zugelassen.

Noch deutlicher legten die Umsätze des Herzmittels Entresto zu, die mit 421 Millionen den Vorjahreswert um 81 Prozent übertrafen. Lutathera wiederum ist noch vergleichsweise neu im Novartis-Portfolio. Hier lagen die Umsätze bei 109 Millionen.

Noch stärkere Zuwächse hat Novartis im Berichtszeitraum beim Kern-Betriebsgewinn erzielt. Mit 3,6 Milliarden US-Dollar kletterte dieser um 14 Prozent( 20% kWk). Der Kern-Reingewinn verbesserte sich um 13 Prozent ( 19% kWk) auf 3,1 Milliarden. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen hat der Konzern damit übertroffen.

Beim Reingewinn stehen 6,8 Milliarden zu Buche nach 7,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Während sich in der aktuellen Berichtsperiode die Abspaltung von Alcon mit 4,7 Milliarden positiv bemerkbar machte, verbuchte Novartis im Vorjahreszeitraum einen ausserordentlichen Zuschuss durch den Ausstieg aus dem Joint-Venture mit GSK.