Milliarden-Gewinn für die SNB

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte im dritten Quartal 2019 dank der positiven Entwicklung der Anleihenkurse und des Goldpreise einen zweistelligen Milliardengewinn erzielt haben. Trüben könnte das Finanzergebnis in den kommenden Quartalen ein Abgleiten der Weltwirtschat in eine Rezession, schreiben die Ökonomen der Grossbank UBS in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Prognose.