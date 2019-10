Meyer Burger verkauft das Firmengebäude

Der Kaufvertrag wurde am Dienstag beurkundet; offen ist noch die Genehmigung durch die Stadt Thun, welche derzeit noch ein Vorkaufsrecht an dem Gebäude besitzt. Manfred Häner, Finanzchef von Meyer Burger, wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: «Mit dem Verkauf des Gebäudes verbessern wir unsere Liquidität und stärken so die Basis für die Umsetzung unserer strategischen Neuausrichtung.»

Auch nach dem Verkauf bleibt Meyer Burger an der Schorenstrasse beheimatet. Die Firma nutzt nach eigenen Angaben rund 4400 Quadratmeter des Gebäudes. Weitere knapp 23000 Quadratmeter sind an verschiedene Firmen vermietet. Die grössten sind die 3S Solar Plus AG von Patrick Hofer-Noser sowie die amerikanische Firma Precision Surfacing Solutions (PSS). Hofer-Noser übernahm 2018 von Meyer Burger die Sparte Solarsysteme zusammen mit 32 Angestellten.

Er war 2001 Gründungsmitglied und später Delegierter des Verwaltungsrats sowie CEO der Solarfirma 3S in Lyss, welche 2010 mit der Meyer-Burger-Gruppe fusioniert wurde. PSS übernahm Anfang 2019 das Wafer-Anlagen- und -Servicegeschäft von Meyer Burger. Sie hat die eigentlich stillgelegte Produktion in Thun wiederbelebt und 70 ehemalige Angestellte von Meyer Burger übernommen. Zum Geschäft der Firma gehören die Produktion und die Wartung von Sägesystemen für verschiedene Materialien, etwa hauchdünne Siliziumscheiben für Solarzellen oder Saphirkristalle für Uhrengläser oder Touchscreens.