Langjähriger Ruag-Chef geht

Per sofort übernimmt der derzeitige Finanzchef von Ruag International Urs Kiener die Leitung des Konzerns, bis eine geeignete Nachfolge feststeht.

Der Verwaltungsrat und Breitmeier hätten sich in «gegenseitigem Einvernehmen getrennt», teilte Ruag am Dienstag mit. Breitmeier war 18 Jahre lang in leitenden Positionen bei Ruag tätig, die letzten sieben Jahre als CEO.

CFO Kiener sei mit dem Geschäft von Ruag bestens vertraut, heisst es weiter. Er bringe 20 Jahre Expertise als Finanzchef mit und habe zweieinhalb Jahre die Flugzeugkabinen-Division Aerostructures operativ geführt. Der Wechsel an der Konzernspitze habe keinen Einfluss auf die Entflechtung und die neue strategische Ausrichtung, betonte das Unternehmen.