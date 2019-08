Postchef: «Habe die Gene der Post entdeckt»

Im April trat mit Roberto Cirillo ein neuer Postchef an, nachdem Susanne Ruoff über die Postauto-Affäre gestolpert war. Cirillo hat sich bislang in der Öffentlichkeit diskret und unauffällig verhalten. Nun will er seine Zurückhaltung ablegen und darlegen, wie er die Zukunft des urschweizerischen Betriebes mit 41'200 Angestellten gestalten wird.