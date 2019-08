Galenica baut das Apothekennetz weiter aus

Es gibt aber Geschäfte, die mit der Onlinekonkurrenz weniger zu kämpfen haben als andere. Zu ihnen gehören die Apotheken. Laut dem Schweizer Apothekerverband Pharmasuisse nahm die Anzahl Verkaufsstellen zuletzt immer noch leicht zu – wenn auch im Verhältnis zur wachsenden Bevölkerung in einem bescheideneren Masse.

Acht weitere Standorte

Der Berner Gesundheitskonzern Galenica verfügt über das grösste Apothekennetz der Schweiz. Bekannt sind vor allem seine Ketten Amavita, Sun Store oder Coop Vitality. Am Dienstag veröffentlichte der Konzern seine Halbjahreszahlen. Und wieder einmal konnte Galenica einen Ausbau seines Apothekennetzes vermelden.

Seit Anfang Jahr stieg die Anzahl Verkaufsstellen von 500 auf 508. Neben neun Übernahmen eröffnete das Unternehmen vier neue Standorte. Fünf Apotheken seien derweil im Rahmen von Optimierungsmassnahmen aufgehoben worden.

Keine konkreten Zahlen

Die Annahme, dass der Gesundheitsmarkt von den Verwerfungen im Detailhandel gänzlich verschont bleiben wird, stimmt nämlich bereits heute nicht mehr. «Auch Apotheken spüren die Konkurrenz vom Onlinehandel», sagt Aline Clauss, Mediensprecherin von Galenica. «Darum setzen wir auf den konti­nuierlichen Ausbau unserer Onlineshops und die digitale Vernetzung der verschiedenen Angebote.»

Viele der typischen Apothekenprodukte wie Shampoos, Pflaster, Wundsalben oder Kondome kann man sich heute auch von Amavita und Co. problemlos per Mausklick nach Hause liefern lassen. Nicht so einfach ist es aber mit den Medikamenten. Die kann man zwar online bestellen, muss sie aber in einer Filiale vor Ort abholen gehen.

Der Umsatz des neuen Onlineangebots ist wohl nicht zuletzt deshalb noch vergleichsweise bescheiden. Zwar nennt Galenica die Entwicklung seiner Onlineshops «kontinuierlich und erfreulich». Konkrete Zahlen weist das Unternehmen aber noch keine aus.

Der Umsatz bewege sich etwa in der Grössenordnung einer grösseren Apotheke, sagt Clauss. Neben dem Onlineangebot soll deshalb auch das nach wie vor wachsende Apothekengeschäft weiter gestärkt werden. «Wir sind überzeugt, dass die Kunden in Zukunft insbesondere die Kombination von Onlineangeboten mit lokalen Apotheken in ihrer Nähe schätzen werden», sagt Clauss.