Dating-Tipps vom Tinder-Chef

Nach ein paar Minuten unterbricht Elie Seidman das Gespräch, das Telefon klingelt. «Das ist meine Frau», sagt der Geschäftsführer des Kennenlern-Portals Tinder in seinem Büro am Sunset Boulevard in West Hollywood. Er blickt auf den Bildschirm seines Telefons, dann legt er es weg.