«Diktatorisch ist Herr Meyer sicher nicht»

Monika Ribar sitzt in einem winzigen Sitzungszimmer in den oberen Stockwerken des Zürcher Hauptbahnhofs. Die SBB-Verwaltungsratspräsidentin musste diese Woche den überraschenden Rücktritt ihres Langzeit-Konzernchefs Andreas Meyer kommentieren. Sie wirkt trotz Problemen an allen Fronten erstaunlich entspannt.