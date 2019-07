Der Kniefall von Lausanne

Was für ein Urteil, was für eine Bombe, was für ein Schock auch: Das Bundesgericht, die höchste juristische Instanz des Landes, stellt die Banken, die berühmt-berüchtigste Branche desselben Landes, unter Generalverdacht: In einem am Freitag veröffentlichten Urteil haben die Lausanner Richter entschieden, dass die Schweiz Daten von über 40'000 Konten an Frankreich übergeben muss – auch wenn davon mutmasslich unschuldige Kunden betroffen sind.