Der Geschlechter-Knigge fürs Büro

Die armen Pfefferkuchenmänner! Jetzt will man sie entmannen. Eine britische Supermarktkette arbeitet gerade an einem Pfefferkuchen, der weder als Mann noch als Frau erkennbar ist. Diese «Gingerbread Person» werde von September an den «Gingerbread Man» ersetzen. Zerstört politische Korrektheit nun auch traditionelle Backwaren? Ist der Pfefferkuchenmann, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen, ausser ein Mann zu sein, ein Opfer von Me Too?