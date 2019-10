«Überwachung war falsch» – CS-Topshots weg

Sein Wechsel von der CS zur UBS löst einen Riesenwirbel aus: Iqbal Khan. Foto: Reuters.

Der Bericht von Homburger legt dar, warum es zu der Untersuchung kam und wer der Auftraggeber war. Laut den Recherchen dieser Zeitung soll der persönliche Konflikt zwischen Bank-Chef Thiam und seinem früheren Untergebenen Khan keine Rolle dafür gespielt haben, dass Khan überwacht worden war. Der Grund für die Beschattung war, zu prüfen, ob Khan Schlüsselmitarbeiter habe abwerben wollen.

Die Beschattung von Khan war vorletzte Woche bekannt geworden. Der ehemalige Leiter der internationalen Vermögensverwaltung bei der CS hatte die Detektive bemerkt und darauf die Polizei alarmiert. Khan soll am heutigen Dienstag seine neue Stelle bei UBS antreten.

Pressekonferenz ab 8 Uhr live

Zum Nachfolger von COO Bouée und zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung hat die Bank nun James Walker ernannt. Walker übe gegenwärtig «verschiedene wichtige Funktionen im Finanzbereich der Bank» aus, so die CS. So sei er Chief Financial Officer der wichtigsten amerikanischen Tochtergesellschaften sowie Leiter «Product Control».

Ab 8 Uhr informiert die CS an einer Pressekonferenz (wir berichten live per Stream und Ticker). Der Präsident des Verwaltungsrats, Urs Rohner, und der Vorsitzende des Audit Committee, John Tiner, werden «weitere Erläuterungen zu diesen Beschlüssen abgeben».