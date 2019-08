Comparis-Konkurrent zieht sich aus der Schweiz zurück

Nun hat das Tochterunternehmen der Mediengruppe ProsiebenSat1 genug. Es hat seine Schweizer Niederlassung geschlossen. «Wir sagen ‹Adé› – Verivox stellt seine Geschäfts­tätigkeit in der Schweiz vorerst ein, um sich auf den deutschen Markt zu konzentrieren», steht auf der Website.

Nicht auf Touren gekommen

Am 1. September 2016 startete Ve­ri­vox mit grossen Plänen auf dem hiesigen Markt. In Deutschland ist der Vergleichsdienst neben Check24 Markt­führer. In der Schweiz trat er gegen Platzhirsch Comparis und weitere Anbieter wie Moneyland, Dschungelkompass und Anivo an.

Was ist der Grund für das ­kurze Gastspiel? «Für uns ist in der Schweiz vor allem das Geschäft mit Expertisen zu Stromtarifen interessant», sagt Ve­ri­vox-Sprecherin Sabrina Sassen. Da die vollständige Liberalisierung durch den Bund weiter auf sich warten lässt, ziehe man sich nun zurück und konzen­triere sich auf den deutschen Markt. «Von der Schliessung sind zwei Stellen in der Schweiz betroffen. Den beiden Personen wurde gekündigt», sagt Sabrina Sassen. Ein Wiedereintritt in den hiesigen Markt zu einem späteren Zeitpunkt bleibe eine Option.

In der Branche zeigt man sich wenig überrascht über den Rückzug, denn Verivox blieb bei den Konsumenten weitgehend unbekannt. Dabei rüsteten die Deutschen einst kräftig auf, um den Schweizer Markt zu erobern. So warben sie den bekannten Telecomfachmann Ralf Beyeler von Comparis ab. Mit Kommunikationsfrau Sabine Östlund stiess eine weitere langjährige Mitarbeiterin von Comparis zum Team. Doch beide verliessen Verivox nach eineinhalb Jahren wieder.

Nach dem schnellen Aufbau beschäftigte Verivox in den Zürcher Büros beim Utoquai bis zu fünf Personen. Weil das Geschäft nicht auf Touren kam und die ­erfahrenen Mitarbeiter gingen, kam der Abbau und schliesslich das Aus vor wenigen Tagen ebenfalls schnell.