Baoshida Swissmetal ist gerettet und wird wieder schweizerisch

Noch offen ist eine Klage der Hauptgläubigerin der Baoshida Swissmetal, der China Development Bank, beim bernischen Obergericht. Diese Bank findet, sie sei vom Sachwalter in ungenügender Weise über den Verkauf informiert worden. Im Radio Jura Bernois sagte Rezzonico dazu, er gehe nicht davon aus, dass diese Klage für die neue Firma ein Problem darstellen werde.

Ein Traditionsunternehmen

Swissmetal, das ehemalige Industrieflaggschiff im Jurabogen, wurde vor sechs Jahren von der chinesischen Baoshida-Gruppe erworben. In Reconvilier ist das Unternehmen noch heute als «La Boillat» ein Begriff, benannt nach dem Gründer Edouard Boillat. Ende des 19. Jahrhunderts herrschte in der Schweiz grosser Bedarf nach Buntmetallprodukten, etwa zur Herstellung von Uhren-Rohwerken, Telefondraht und Munition. Im Land entstanden mehrere Metallwerke, neben der «Boillat» in Reconvilier auch die Metallwerke in Dornach oder die Selve-Werke in Thun.