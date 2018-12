Zeiler stellt Produktion ganz ein

Dass die Druckerei Zeiler in Köniz, die im Jahr 2011 von der deutschen RLC Packaging Group übernommen worden ist, Teile ihrer Produktion nach Spreitenbach/AG und ins Ausland verlagern will, ist schon mindestens seit August bekannt. Neu berichtet der «Bund», dass nun gar der gesamte Produktionsbetrieb in Köniz eingestellt werden soll.