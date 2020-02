«Wir verkaufen Dinge, die keiner braucht, aber jeder will.»

Sie wagen sich nun auf einen Markt, der von Mr Porter, ­Farfetch und Matchesfashion schon gut bedient wird. Wie wollen Sie Männer überzeugen, dass sie in Zukunft bei Mytheresa shoppen sollen?

Stimmt, wir kommen relativ spät auf die Bühne. Für das erste Jahr haben wir uns kein Umsatzziel gesetzt, da es unser wichtigstes Ziel ist, dass unsere Kunden und Partner am Ende des Jahres verstehen, warum es Mytheresa Men gibt. Und die Antwort kann nicht lauten, dass Männer jetzt auch noch bei uns Saint Laurent, ­Gucci und Balenciaga Sneakers kaufen können.

Sondern?

Die Ausgangsfrage war: Was kommt nach Streetwear? Die Mode wird gerade wieder eleganter, das ist unsere Chance. Wie bewegt man den Käufer, der bisher bei Off-White zu Hause war, sich auch mal Missoni oder Dries Van Noten anzuschauen? Auf der anderen Seite: Wie bewegt man den klassischen Mann dazu, ­etwas modischer zu werden und neben Zegna auch mal Thom Browne zu kaufen?

Sie wollen tendenziell leiser und distinguierter sein als die Konkurrenz.

Etwas leiser, ein bisschen eleganter, ein wenig angezogener – europäischer, wenn Sie so wollen. Dabei nicht unbequem. Sagen wir: ein Sakko von Brunello Cucinelli mit weichen Schultern und trotzdem tailliert. Das ist die Positionierung, streng kuratiert von unseren Einkäufern.

«Das teure Auto zeigt: Ich bin erfolgreich. Ausgefallene Mode aber zeigt: Ich bin individuell.»

So sagt man gern bei Ihnen. Aber ist «kuratieren» nicht ein Euphemismus für ein kleines Sortiment?

Ja, wir haben weniger Marken. Da kann man jetzt sagen: Okay, geh ich gleich zu einem Grossen, der hat alles. Nun wollen Sie am Wochenende aber zu einer Party und suchen ein Cocktaildress. Da gehen Sie entweder zu uns, wir haben 50 Cocktailkleider. Oder Sie gehen zu Farfetch. Aber wollen Sie sich durch 10'000 Kleider klicken? Ich als Kunde hätte das ­Angebot schon gerne intelligent ausgewählt, damit ich nicht erst auf Seite 25 was finde.

Die Vermutung liegt nahe, dass Sie Mytheresa mit der Männersparte auch aufhübschen wollen. Ihr Eigentümer sucht seit neun Monaten nach einem Käufer, um Schulden zu bedienen.

Bei unserem Mutterkonzern gibt es mehrere Überlegungen, die parallel laufen: Wollen wir ­Mytheresa verkaufen, an die Börse bringen oder doch behalten? Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, weil wir in einer glücklichen Situation sind. Wir wachsen, sind erfolgreich, es gibt keinen Zeitdruck. Klar gibt es ­Interessenten, aber es gibt auch gewisse Preisvorstellungen.

«Ich will jemanden, der sich in Mytheresa verliebt», haben Sie gesagt.

Das ist schon ein besonderes ­Geschäft. Du musst sehr sorgsam mit den Kunden umgehen, die sind nicht immer einfach. Du arbeitest mit Marken zusammen, die klare Vorstellungen haben, wie ihre Ware zu präsentieren ist. Du hast Designer, die sich in Einzelfällen melden und sagen, ihnen gefällt ein Produktfoto nicht. Dann ändern wir das Bild sofort, da die Zusammenarbeit mit den Brands und ihre Zufriedenheit an erster Stelle stehen. Wir verkaufen ja keine Funktionskleidung, keine unserer Kundinnen sagt, sie habe nichts mehr anzuziehen. Wir bedienen Sehnsüchte: Ich will schöner sein, erfolgreicher, ich hab eine harte Woche gehabt und will mich belohnen. Wir verkaufen Dinge, die keiner braucht – und, wenn wirs gut machen: die jeder will.