Gemäss ordentlichen Protokollen habe der Stiftungsrat nicht einmal dazu Stellungbezogen. Erst im Nachhinein sei ein «Nachtragsprotokoll» über «mündlich beschlossene» Liegenschaftskäufe erstellt worden. Bei den Preisen stützten sich die Verantwortlichen auf Liegenschaftsbewertungen. Merkwürdig ist, dass die Parteien in einem öffentlich beurkundeten Grundstückskaufvertrag ausdrücklich erklärt haben sollen, zwischen der Prof-ex und der Phoenix bestehe kein Vertrag zur Erstellung eines schlüsselfertigen Baus. Dabei hatten die beiden Parteien offenbar nur knapp zwei Monate vorher einen Totalunternehmer-Werkvertrag für genau ein solches Projekt abgeschlossen. Gemäss Untersuchungsbericht unterzeichnete Serge Aerne diesen Vertrag für die Phoenix. Neben Verletzung der Offenlegungspflichten besteht laut Prüfbericht in diesem Fall auch ein «konkreter Verdacht einer Strafbarkeit» wegen Erschleichung einer falschen Urkunde.

Merkwürdiges Darlehen

In einem anderen Fall geht es um ein Hypothekardarlehen über 1,25 Millionen Franken, das die Phoenix im Mai 2014 drei Personen gegeben hat. Gemäss Unterschriften gehört Serge Aerne zu den Mitunterzeichnern. Gemäss Schuldner D. verlangte Aerne als Gegenleistung für das Darlehen, dass D. seinerseits zwei Darlehen über je 200 000 Franken weitergibt. Eines ging an eine Firma in Herisau und ein anderes an eine Privatperson – angeblich ein Geschäftspartner von Aerne. Der Privatperson musste D. demnach auch noch eine Provision in bar über 50 000 Franken aushändigen.

Laut Bericht von Schärer Rechtsanwälte könne das alles belegt werden. Wie D. weiter ausführt, verweigerten seine Darlehensnehmer eine Rückzahlung, was ihn selbst in Bedrängnis gebracht habe. Da das Darlehen der Phoenix nur im dritten Rang durch Grundpfandrechte gesichert war, musste die Sammelstiftung 2016 offenbar darauf eine Million Franken abschreiben. Schärer Rechtsanwälte kommen in ihrem Bericht zum Schluss, dass die Verantwortlichen der Phoenix in diesem Fall «in grober Weise gegen die Interessen der Vorsorgeeinrichtung gehandelt haben».

«Die Phoenix muss so rasch wie möglich liquidiert werden.»Martin Hubatka, Rechtsanwalt und Pensionskassenexperte

Schärer Anwälte stellten auch Doppelspurigkeiten fest: Demnach schloss die Phoenix 2015 mit der Admicasa Verwaltung AG einen Vertrag für Dienstleistungen ab, obwohl ein fast gleichlautender Vertrag mit der Assurinvest AG noch in Kraft war. Bei Assurinvest sei Aerne zu diesem Zeitpunkt Mitinhaber gewesen, bei der Admicasa Verwaltung AG ist er bis heute Verwaltungsratspräsident. Der Untersuchungsbericht hält zum Vertrag mit der Admicasa fest: «Es besteht die Vermutung, dass dieser Vertrag vonseiten der Admicasa Verwaltung AG gar nicht gelebt wird und die Pensionskasse effektiv gar keine Leistungen gestützt auf diesen Vertrag bezieht.» Ungewöhnlich ist auch, dass gemäss Untersuchungsbericht die Phoenix bei vorzeitiger Vertragsauf-lösung eine Strafzahlung von 500'000 Franken leisten müsse. Heute ist nur noch die Admicasa für die Phoenix tätig.

Serge Aerne will nicht Stellung beziehen und verweist auf den Stiftungsratspräsidenten. Dieser sagt, er dürfe die vorgelegten Fragen aufgrund des laufenden Verfahrens nicht beantworten.

«Desolate Lage»

«Die Lage ist desolat – es ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich, dass diese Sammelstiftung überhaupt noch saniert werden kann», sagt Hubatka, der die Interessen eines bei der Phoenix angeschlossenen Vorsorgewerks vertritt. Ende 2018 seien zahlreiche Vorsorgewerke abgesprungen, was die ohnehin schwierige Situation zusätzlich verschärfe. Er hat kein Verständnis dafür, dass der Stiftungsrat gegen seine Absetzung juristisch vorgeht. Dagegen fordert der Experte, dass geprüft werden müsse, wer für die Lage haftbar gemacht werden könne. «Der Stiftungsrat klammert sich an sein Amt und hofft, der Verantwortung entgehen zu können, was ich für unwahrscheinlich halte.»