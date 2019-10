Wie Stadler Rail versucht, die Chinesen abzuwehren

Es ist nicht das erste Mal, dass Peter Spuhler über eine eigene Holding Aufträge für Stadler sichert. So etwa bei der Finanzierung eines Auftrags im Umfang von 96 Millionen Euro an die Staatsbahn von Estland. Auch in Schweden machte Spuhler ­diesen Umweg, um seine Züge zu verkaufen. Der Hintergrund war ein Auftrag einer schwedischen Privatbahn über 90 Millionen Franken.

Der österreichischen Westbahn griff Spuhler ebenfalls schon unter die Arme. Wie die «SonntagsZeitung» öffentlich machte, ist er der Firma bereits bei zwei Aufträgen bei der Finanzierung entgegengekommen.

Loks für Österreicher?

Die Beziehungen zu Westbahn, deren Verwaltungsratspräsident der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel ist, und West­­bahn-Gründer Hans Peter Haselsteiner könnten Spuhler weiterhin von Nutzen sein. Kürzlich gab ­Haselsteiner bekannt, dass er künftig mit der neu gegründeten Frachtbahn im Güterverkehr aktiv sein wird.

Die Loks für die neue Firma sollen geleast werden. Und Peter Spuhler hat über die European Loc Pool AG Zugriff auf solche Loks, die geleast werden können. Dort heisst es auf die Frage, ob man mit der Frachtbahn in Verhandlungen stehe: «European Loc Pool ist mit diversen Firmen in Verhandlung, unter anderem auch in Österreich.» Ein Dementi würde anders tönen.