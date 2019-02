Wabco wird sich im 14. Stock des SRG-Hochhauses an der Giacomettistrasse einmieten, wie ein Wabco-Sprecher auf Anfrage erklärt. Damit löst der Konzern wenigstens teilweise ein Problem der SRG, welche seit einiger Zeit Nachmieter sucht. Dies weil sie plant, die Generaldirektion vom Hochhaus an der Giacomettistrasse ins SRG-Gebäude an der Schwarztorstrasse zu verlegen. In letzterem wird Platz frei, weil die Radio- und Fernsehgesellschaft das Radiostudio nach Zürich verlegen will.