Die Chefetage des Wabco-Konzerns wird in den 14. Stock des SRG-Hochhauses in Bern ziehen. (Karte: Google Maps)

Damit löst der Konzern wenigstens teilweise ein Problem der SRG, welche seit einiger Zeit Nachmieter sucht. Dies, weil sie plant, die Generaldirektion vom Hochhaus an der Giacomettistrasse ins SRG-Gebäude an der Schwarztorstrasse zu verlegen. In Letzterem wird Platz frei, weil die Radio- und Fernsehgesellschaft das Radiostudio nach Zürich verlegen will.

Die Trümpfe von Bern

Der Entscheid des Wabco-Konzerns wurde Anfang November gefällt, wie die kantonale Standortförderung schreibt. Dass sich der an der New Yorker Börse kotierte Grosskonzern nach einer «mehrmonatigen, internationalen Standortsuche» ausgerechnet für Bern entschied, sei kein Zufall, erklärt Sebastian Friess, Leiter der kantonalen Standortförderung.

Ausschlaggebend war unter anderem die Nähe zur bernischen Fachhochschule sowie zu Industriepartnern. In Zusammenarbeit mit ihnen will das Unternehmen im Kanton Bern mittel- und längerfristig ein Technologiezentrum aufbauen, will hier vor allem in die Forschung und Entwicklung im Bereich «autonomes Fahren» investieren. Die Rede ist laut Nachrichtenagentur SDA von 100 bis 200 zusätzlichen Arbeitsplätzen.