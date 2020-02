Wechsel in der BLS-Geschäftsleitung

Wie die BLS am Freitag mitteilte, ist Leutenegger derzeit IT-Direktor in der Geschäftsleitung der Trianon SA in Renens VD. Er ersetzt bei der BLS Daniel Leuenberger, welcher das Unternehmen im Mai 2019 verlassen hat. Seither wird die Leitung Informatik ad interim durch David Spale geführt.

Franziska Jermann ist seit zehn Jahren bei der BLS tätig und wird sich nach ihrem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung auf Spezialaufgaben konzentrieren. Die BLS-Geschäftsleitung besteht derzeit aus acht Personen. Vorsitzender ist Bernard Guillelmon.