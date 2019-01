Es ist die grösste Übernahme in der Pharmaindustrie seit knapp 20 Jahren. Für insgesamt 90 Milliarden Dollar will der US-Konzern Brystol-Myers Squibb (BMS) das US-Biotechunternehmen Celgene übernehmen. Die Folgen dieser Mega-Übernahme strahlen bis in die Schweiz aus.