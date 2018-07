Was Gisel sagte – und wie es wirklich war

Am 14. Januar 2018 gab Patrik Gisel der Sonntagszeitung ein Interview. Folgende Aussagen machte er - und werden hier mit der heutigen Realität konfrontiert:

Die Reputationsrisiken stehen in keinem Verhältnis zum Inhalt der UntersuchungPatrik Gisel

Faktencheck: Der ehemalige CEO Pierin Vincenz hat über Jahre hinweg hohe und pauschale Mandatshonorare an den ihm nahestehenden Berater Beat Stocker bezahlt und dabei das ihm als CEO zustehende Budget teils erheblich überschritten. Vincenz legte seine Beteiligungsabsichten an der Investnet Holding AG gegenüber dem Verwaltungsrat nicht angemessen offen. Obwohl er als CEO der Bank Verkäufer und als Privatperson zugleich Käufer der Aktien der Investnet Holding AG war und damit in einem klaren Interessenkonflikt stand, trat er entgegen den internen Weisungen nicht in den Ausstand.

Einen Verkauf schliesse ich aus, weil Raiffeisen und Notenstein immer stärker vernetzt sindPatrik Gisel

Faktencheck: Am 24. Mai 2018 gab Raiffeisen bekannt, dass sie die Privatbank Notenstein an Vontobel verkauft. Patrik Gisel behauptete, der Verkauf sei von langer Hand vorbereitet worden. Es fehlten die Synergien zwischen Raiffeisen und Notenstein.

Es liegen drei Gutachten vor. Alle kamen zum Schluss: Alles war transparent und rechtens.Patrik Gisel

Faktencheck: Bei dieser Aussage ging es um den Kauf der Firma Commtrain durch Aduno. Der damalige Raiffeisen-Präsident Johannes Rüegg-Stürm forderte die Gutachten ein, weil es Gerüchte um den Kauf gab. Eines der Gutachten wurde von Professor Peter Forstmoser erstellt. In diesem Gutachten wurde festgestellt, dass Pierin Vincenz dem Verwaltungsrat gegenüber verschwiegen hat, dass er und sein Berater Stocker dank dem Kauf Millionen verdienten. Deshalb wurden die beiden in Untersuchungshaft genommen.

Vincenz bleibt Präsident von Investnet. So können wir seine Erfahrungen und das Beziehungsnetz nutzen.Patrik Gisel

Faktencheck: Am 26. Februar 2018 hat der Verwaltungsrat der Raiffeisen-Tochter beschlossen, die Private-Equity-Gruppe neu zu organisieren. Im Zuge dieser Neuordnung werden auch die Verwaltungsräte der Investnet-Gesellschaften neu besetzt. Pierin Vincenz, der amtierende Verwaltungsratspräsident, liess mitteilen, dass er an der Generalversammlung Anfang April nicht mehr zur Wahl antreten werde.

Die aufgeworfenen Fragen sind aus unserer Sicht nicht dramatisch.Patrik Gisel

Faktencheck: Der Verwaltungsrat (VR) hat die Pflicht zur Oberaufsicht über den CEO vernachlässigt. Die privaten Beteiligungen von Vincenz wurden ab 2012 nie offengelegt und überwacht. Damit ermöglichte es der VR dem ehemaligen CEO zumindest potenziell, eigene finanzielle Vorteile auf Kosten der Bank zu erzielen. Die Verstösse und Unterlassungen stellen in ihrer Gesamtheit eine schwere Verletzung von Aufsichtsrecht dar. (Raiffeisen-Bericht der Finma, 14. Juni 2018). (Tages-Anzeiger)