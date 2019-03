Doch nach mehreren Datenskandalen ist mittlerweile ein härteres Vorgehen gegen Facebook und Google in der politischen Debatte angekommen. Die Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren hatte sich dafür ausgesprochen, die grossen Tech-Fusionen rückgängig zu machen, in einem Wort: Zerschlagungen. Ihre Konkurrentin um die Kandidatur, die Senatorin Amy Klobuchar spricht davon, Netzwerke wie Facebook Steuern zahlen zu lassen auf Umsatz, den sie mit Daten ihrer Nutzer machen – oder einen Teil des Werts seiner Daten direkt an den Konsumenten auszuzahlen.

Auch die als zahnlos geltende US-Wettbewerbsbehörde FTC werde aktiver. «Die Debatte geht nun richtig los», sagt Vestager. Es liegen gelbe Plastikbrillen mit den Sternen der EU-Flagge auf den Gläsern aus und Flyer, auf denen steht, wie wichtig der Handel mit der EU für Texas ist.

Die Zustimmung, die die Kommissarin hier erfährt, steht in Kontrast zur Meinung, die US-Präsident Donald Trump von ihr hat. «Deine tax lady hasst die Vereinigten Staaten wirklich», soll der zu EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gesagt haben, weil Vestager dem US-Konzern Apple zur Rückzahlung von Milliarden Euro an gespartem Steuergeld an Irland verdonnert hatte. Zu dem Aufeinandertreffen mit Apples Chef Tim Cook, bei dem dieser sehr laut geworden sein soll, sagt sie in Austin nur: «Na ja, wir sind alle sehr leidenschaftlich in dem, was wir tun.»

Vestagers ruhige Art ist ein Gegengewicht zu vielen anderen Auftritten auf der SXSW, die oft eine Mischung aus Predigt und Verkaufsgespräch sind. Allerdings geht sie hier auch inhaltlich kein Risiko ein. Fast schon brav lobt sie Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Der hat erklärt, er wolle die Privatsphäre der Nutzer seiner Apps Instagram, Whatsapp und Facebook besser schützen. «Wenn sie das umsetzen, ist das ein erster Schritt und zeigt, dass sie etwas ändern.» Das Unternehmen habe der Öffentlichkeit zugehört.

Auch bei der schärfsten Waffe der Monopolkontrolle ist sie zurückhaltend: «Für uns wäre es das allerallerletzte Mittel, Unternehmen zu zerschlagen.» Verschiedene europäische Politiker hatten in den vergangenen Jahren gefordert, Google zu zerschlagen. Beim einem Gespräch nach ihrem Auftritt in Texas stellt sich allerdings auch heraus, dass Vestagers Team die rechtlichen Grundlagen, auf die so ein Schritt basieren könnte, noch gar nicht ausgearbeitet hat. Wie Zerschlagungen in der EU überhaupt funktionieren könnten, weiss noch keiner.