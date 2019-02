Das Tempo, in dem neue Restaurants eröffnet werden, will er drosseln, neue Lokale soll es vorerst nur noch in Metropolen geben. Das Geschäft ausserhalb Europas werde geprüft und möglicherweise verkauft. In den USA hat das Unternehmen bereits sieben Filialen an Franchisepartner veräussert.

Langsames Filialwachstum

Ob das angebotene Menü künftig auch in der Schweiz verkleinert werde, kann Schweiz-Lizenznehmerin Sabina Sodano noch nicht sagen. «Solche Veränderungen brauchen einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Wenn die Testphase abgelaufen ist, wird das neue Modell an alle Franchise-Nehmer ausgerollt.»

Vapiano betreibt in der Deutschschweiz fünf Restaurants und drei in der Romandie – alle als Franchise. Hinzu kommt ein Lieferservice in Zürich. Sodano sagt gegenüber der Redaktion Tamedia, das Konzept Vapiano laufe hierzulande nach wie vor sehr gut. «Wir verzeichnen weiter ein Wachstum beim Umsatz.»

Ausbau beim Lieferservice

Allerdings war das Wachstum bei der Anzahl Schweizer Filialen eher schleppend verlaufen, wenn man dieses mit der globalen Expansion Vapianos vergleicht. Wurde 2007 die erste Filiale im Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity eröffnet, kamen in den letzten 12 Jahren nur 4 weitere in der Deutschschweiz hinzu – eine in Zürich, zwei in Basel, eine in Bern.

Grund dafür nennt Sodano die schwierige Suche nach Standorten: «Wir brauchen grosse Flächen für die Restaurants.» Sollte sie in Zürich etwas an einer exponierten Lage mit entsprechender Fläche und einem bezahlbaren Mietpreis finden, würde sie aber noch eine Filiale eröffnen, so Sodano. Wachstum verspricht sie sich vor allem beim Lieferservice: «Das werden wir klar ausbauen.»