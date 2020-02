Untersuchung gegen CS geht weiter

Der Verwaltungsrat habe in einer Sitzung am Vortag einstimmig den Rücktritt von Thiam angenommen und Gottstein zum neuen CEO der Credit Suisse Group AG ernannt, teilte die Bank am Freitag mit. Am 13. Februar ist wie bereits bekannt noch die Präsentation des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 geplant. Danach werde der 57-Jährige die Credit Suisse verlassen.

Im Interview mit SRF erklärt Rohner, wieso Thiam gehen muss. Persönlich hätten er und Thiam keine Differenzen gehabt. Nach der Beschattungsaffäre sei die Situation in den letzten Wochen aber schwieriger geworden, sagt der Verwaltungsratspräsident, «insbesondere nachdem ein zweiter Fall einer Beschattung eines Geschäftsleitungsmitglieds bekannt wurde». Es habe einen Wechsel gebraucht und das habe auch Tidjane Thiam verstanden. Der Verwaltungsrat habe einstimmig beschlossen, dass der Wechsel auf CEO-Stufe vorzunehmen sei und nicht beim Präsidenten, also bei Rohner.

Gründe für die Absetzung des erfolgreichen Thiam gebe es eigentlich nicht, «es war einfach eine Situation, bei der es um die Reputation der Gesellschaft insgesamt und um die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ging. Wir haben gesehen, dass die Situation sich nicht verbessert und dass wir einen Wechsel vornehmen müssen, um wieder in ein normales Fahrwasser zu kommen», sagt der Verwaltungsratspräsident.

Auf die Frage, ob der Abgang nicht zu spät erfolge, sagte Rohner: «Man wechselt nicht einen erfolgreichen CEO einfach so aus.»

Rücktritt von Rohner gefordert

Der Stimmrechtsberater Ethos fordert auch den vorzeitigen Abgang von Verwaltungsratspräsident Urs Rohner. «Der Verwaltungsrat hat auch eine Verantwortung», sagte Ethos-Chef Vincent Kaufmann auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Freitag. Der Abgang von Thiam ändere nichts an der grundsätzlichen Meinung des Westschweizer Stimmrechtsberaters, dass eine Veränderung auch im Präsidium nötig sei, sagte Kaufmann.

Für die Glaubwürdigkeit wäre es wichtig, wenn dies an der anstehenden Generalversammlung in diesem Jahr geschehe und nicht erst wie geplant 2021. Seit 2017 fordert Ethos den Rücktritt von Rohner. Die Beschattungsaffäre habe Ethos in seiner Auffassung bestätigt, hatte es bereits am Donnerstag geheissen.