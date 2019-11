Und plötzlich wird Barilla pink

Jetzt verkauft der norditalienische Nudelhersteller Spaghetti No. 5 in pinker Verpackung und bringt einen Werbespot mit bekannten Dragqueens heraus. In limitierter Auflage werden die pinken Spaghettikartons in ausgewählten italienischen Shops angeboten. Sie sollen auf die neuen Unternehmensziele zu Gleichberechtigung und Diversität hinweisen. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der italienischen Modefirma GCDS. In deutschen Supermärkten seien die umgestalteten Verpackungen vorerst nicht erhältlich, teilte Barilla am Montag mit.

Guido Barilla zielte auf die «klassische Familie»

Zur generalüberholten Imagestrategie gehört auch ein neuer Werbeclip namens «Dinner's Ready». Statt wie in früheren Spots, eine echte italienische Mamma zu zeigen, die alle am Tisch mit Essen versorgt, wirbt Barilla mit bekannten Dragqueens, Transsexuellen und schwarzen Models, die sich an der langen Tafel von Schauspielikone Sophia Loren, 85, versammeln und Spaghetti serviert bekommen. Ein Spot mit dem der Nudelhersteller ein für alle Mal zeigen will, Barilla kann auch queer und divers.

Video – der neue Barilla-Spot