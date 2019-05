Uber-Aktien starten mit Verlusten an der Börse

Der Börsenstart des US-Fahrdienstvermittlers Uber ist zumindest in den ersten Minuten enttäuschend verlaufen. Kurz nachdem Uber-Chef Dara Khosrowshahi am Freitagmittag (Ortszeit) traditionsgemäss an der Wall Street die Glocke zum Börsendebüt geläutet hatte, rutschte die Aktie vom Ausgabepreis von 45 Dollar (rund 40 Euro) auf rund 42 Dollar ab. Das entsprach einem Wertverlust von etwa sechs Prozent.