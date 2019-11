Uber – vom Hype zur «Horror-Show»

Doch das Bild eines Unternehmens mit anhaltenden Verlusten und wachsender Konkurrenz durch andere Anbieter spiegelt sich nicht in den Managerlöhnen. Firmenchef Dara Khosrowshahi erhielt im vergangenen Jahr ein dickes Lohnpaket von 45,3 Millionen Dollar, während zahlreiche Uber-Fahrer sich finanziell kaum über Wasser halten können. Zwar versucht Kalifornien, das massive Lohngefälle zwischen den Fahrern und den Managern etwas zu begradigen.

Die Fahrer sind nur ein Übergangsprodukt

Ein neues Gesetz will Uber zwingen, die Fahrer als feste Angestellte zu behandeln, nicht nur als freie Mitarbeiter. Dies würde die Kosten des Unternehmens stark erhöhen und die finanzielle Zukunft weiter verdunkeln, weil Uber ihnen die gleichen Sozialleistungen wie den Festangestellten zahlen müsste. Uber weigert sich indessen, diese Vorschrift durchzusetzen, und ist trotz zahlreicher Niederlagen auch in diesem Fall bereit, vor Gericht zu gehen. Khosrowshahi sieht das Unternehmen als «Betriebssystem für jedermanns Alltag», so etwas wie eine digitale Applikation mit Robotern. Ziel Nummer eins ist denn auch, sich der Fahrer zu entledigen und sie mit selbstfahrenden Taxis zu ersetzen. Die Fahrer sind nur ein Übergangsprodukt.

Neben den Fahrern wächst allerdings auch bei den Festangestellten der Frust. Und dies nicht zuletzt wegen Travis Kalanick. Der Firmengründer stiess letzte Woche ein dickes Aktienpaket von 547 Millionen Dollar an der Börse ab, 20 Prozent seines Anteils, und setzte den fallenden Kurs zusätzlich unter Druck. Die Papiere fielen auf einen Tiefpunkt und notierten über 40 Prozent unter dem Wert des Börsengangs im Mai. Der Zeitpunkt war aber kein Zufall. Nach einer Wartefrist von 180 Tagen nach dem Börsengang hatten Investoren und Manager die erste Chance, ihre Anteile am Markt abzustossen.

Diese Gelegenheit hatten auch Tausende von Mitarbeitern, die in den letzten Jahren einen wesentlichen Teil ihres Lohns in Form von Optionen auf Uber-Aktien bezogen und deswegen tiefere Löhne erhalten hatten. Sie hofften, endlich Kasse machen zu können. Viele versuchten, zu retten, was zu retten war, und verkauften aus Angst, dass der Preis noch mehr fallen könnte. Dies verleitete gemäss Finanzmedien selbst Mitarbeiter zum Verkaufen, die ihre Optionen eigentlich erst später einlösen wollten. Aufgeregte Diskussionen in internen Chat-Gruppen und auf Facebook trugen das Ihre zur Ausverkaufsstimmung bei.

Gute Laune: Uber-Gründer Travis Kalanick hat 547 Millionen Dolar verdient – weil er Uber-Aktien abstiess. Foto: Keystone

Als sie 2016 ihre Stelle antrat, wurden ihr rosige Prognosen mit einem jährlich verdoppelten Wachstum gezeigt, erinnert sich eine frühere Angestellte. Die Aktie werde auf 100 Dollar steigen, aber sicher nicht unter 40 (derzeit 27 Dollar). Damals wurde das Unternehmen mit 68 Milliarden bewertet; ein Wachstum auf mehr als 100 Milliarden galt als sicher. Die meisten Angestellten glaubten das Wachstumsmärchen und vergassen, dass nur eine winzige Zahl von Start-up-Firmen je den Sprung in die Superliga schafft. Dieses Jahr wurde diese Illusion zerstört, da neben Uber auch die Börsengänge von Lyft, Pinterest und Slack nicht mit der Fantasie mithielten und frustrierte Mitarbeiter mit entwerteten Aktienpaketen zurückliessen.