Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der UBS-Verwaltungsrat die Aktivitäten erhöht habe, einen Nachfolger für Ermotti zu finden. Der Name Christian Meissner fiel. Meissner ist Österreicher und hatte vor Weihnachten seinen Job als Chef der Investmentbank der Bank of America aufgegeben. Auch Martin Blessing, Co-Chef des Wealth Management bei der UBS, gilt als heisser Kandidat auf den Chefstuhl.

«Ich bin nicht unsterblich»

Man habe einen Prozess installiert, um intern und extern nach Talenten Umschau zu halten, erklärte Ermotti an der heutigen Pressekonferenz. «Ich habe diesen Prozess bereits im November 2011 angefangen, als ich zum Chef ernannt wurde», so Ermotti. «Das ist Teil meines Jobs und desjenigen von Verwaltungsratspräsident Axel Weber, diese Dinge konstant anzuschauen.»

Und er fügte hinzu: «Ich bin nicht unsterblich, also wird eines Tages jemand über meine Nachfolge bestimmen müssen.» Jegliche Art von Veränderung sei aber «Jahre entfernt».

Heute hat Ermotti zudem zum ersten Mal über einen neuen Kanal kommuniziert: Er hat seinen eigenen Twitter-Account in Betrieb genommen. Darauf schreibt er – inklusive Emoji und Hashtag #meinersterTweet –, er werde auf diesem Kanal künftig seine Ansichten teilen. «Allerdings nicht alle, keine Sorge», so der Bankenchef.

Good morning. Happy to join. On my account I'll share my views - don't worry, not all of them. :-) Looking forward to it. #myfirsttweet

