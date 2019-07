UBS und Credit Suisse mit neuem Modell für die KV-Lehre

Daher sollen die KV-Absolventen erst einmal ein Jahr zur Schule. «Sie sind dann reifer, können mehr und sind häufiger im Betrieb präsent», sagt dieNachwuchsexpertin der Credit Suisse. «Mit dem schulischen Rüstzeug im Rucksack und der grösseren Präsenz am Arbeitsplatz im zweiten und dritten Lehrjahr können die Lernenden in der Bank anspruchsvollere Aufgaben übernehmen», ergänzt Eliska Vogt, Leiterin Junior Talent Schweiz bei der UBS.

Das Interesse an dem neuen Lehrgang war sehr gross. «Wir sind nun bereits daran, für das nächste Jahr zu rekrutieren», so Vogt. Bei Erfolg soll das Modell im nächsten Jahr auf mehr ­Lernende und auch auf andere Banken ausgedehnt werden. Zum Standard wird es aber nicht. «Solange wir Schalter haben, wird es das alte Modell geben», sagt Nachwuchsspezialistin Balmer. «Es gibt aber Interesse von anderen KV-Schulen in anderen Kantonen sowie von anderen Lehrverbünden», berichtet KV-Rektor Wölfle. Auch er rechnet nicht damit, dass das neue Blockmodell zum Standard wird: «Es ist nicht so einfach in den Lehrbetrieben umzusetzen, das muss man sorgfältig anschauen.»

Versicherungen setzenauf ihr eigenes Angebot

Die Versicherungswirtschaft hingegen winkt ab. «Eine Übernahme des Modells ist nicht geplant», teilte der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) mit. Er stellt sein KV-Angebot «Versicherungs-KV International» in den Vordergrund. Hierbei können die Lernenden nach dem ersten Lehrjahr ein Auslandjahr absolvieren. Das Modell gehe nun vom Pilotversuch in den Regelbetrieb über, so der SVV.

Die Zürcher Kantonalbank, die grösste Kantonalbank der Schweiz, wartet erst einmal zu. Die Teilnahme an dem neuen KV-Modell sei derzeit nicht geplant, teilte die Bank mit.

Schweizweit hat die populäre KV-Lehre zunehmende Konkurrenz durch das Gymnasium. «Mit dem neuen Modell schaffen wir eine attraktive Alternative zum Gymnasium», erklärt daher UBS-Nachwuchsspezialistin Vogt. «Mit der KV-Lehre und dem Abschluss der Berufsmaturität stehen jungen Menschen alle Wege offen, inklusive eines Studiums», ergänzt ihre Kollegin von der Credit Suisse, Sabine Balmer. UBS-Chef Sergio Ermotti ist dafür der beste Beweis.