Als Geldwäscherei gewertet

Am Mittwoch hatte die 32. Kammer des Pariser Straf­gerichts die UBS zu einer Busse von 3,7 Milliarden sowie 800 Millionen Euro Schadenersatz an den französischen Staat verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die UBS AG von 2004 bis 2011 illegal Kunden in Frankreich angeworben habe. Zudem habe sie ­zwischen 2004 und 2012 mit Diensten wie Nummernkonten französischen Kunden geholfen, Steuern zu hinterziehen, was als Geldwäscherei gewertet wird.

«Ich habe in 50 Jahren Anwaltstätigkeit noch nie so eine dürftig begründete Entscheidung gesehen», erklärte Staranwalt Jean Veil. So liess die UBS den Text des Urteils analysieren. Demnach habe die Richterin Christine Mée gerade mal 29 Prozent des 217 Seiten dicken Urteils selbst geschrieben, der Rest sei aus der Strafklage einfach kopiert worden.

In der Tat ergeben sich bei der Lektüre des Urteils Merkwürdigkeiten. Die exorbitante Bussenhöhe von 3,7 Milliarden Euro wird in dem Text auf nur anderthalb Seiten abgehandelt. Richterin Mée argumentiert zunächst auf Seite 202, dass die Bemessungsgrundlage für die Busse für Geldwäscherei die Summe der nicht gezahlten Steuern auf die hinterzogenen Gelder sei. Zwei Absätze später dann legt sie aber als Bemessungsgrundlage für die Busse jene 3,7 Milliarden Euro zugrunde, welche die 3983 französischen Steuerpflichtigen via Selbstanzeige deklariert hatten.

Urteil sorgt auch in Frankreich für Aufsehen

Überhaupt nicht begründet wird zudem, warum das Gericht dem französischen Staat statt der geforderten 1,6 Milliarden Euro Schadenersatz nur 800 Millionen zuspricht.

Die UBS-Vertreter verweisen zudem auf eine Inkonsistenz mit Blick auf den Vorwurf, die Schweizer Bank habe illegal Kunden auf französischem Boden angeworben. Denn auf Seite 184 des Urteils heisst es: «Es ist zutreffend, dass keiner der in der Untersuchung angehörten UBS-Kunden erklärt hat, in Frankreich von einem Schweizer Kunden­berater angegangen worden zu sein.» Dies wischt Richterin Mée aber vom Tisch, die Zeugen seien in dem Punkt nicht glaubwürdig.