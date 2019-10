Tierversuch-Skandal: ZHAW kündet Vertrag mit Zürcher Pharma-Firma

Es sind Videos des Grauens. In Zwingern sind Hunde eingesperrt, Katzen liegen in Mülltonnen, und Affen sind an Kopf und Füssen in Halterungen fixiert. Die Bilder, welche die TV-Magazine «Kassensturz» von SRF und «Fakt» der ARD am Dienstag ausgestrahlt haben, stammen von der deutschen Tierschutzorganisation Soko Tierschutz und wurden verdeckt von einem eingeschleusten Mitarbeiter in einem Labor in der Nähe von Hamburg aufgenommen.