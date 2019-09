Thomas Cook stellt Geschäft ein

Der Touristikkonzern Thomas Cook hat nach Angaben der britischen Behörden das Geschäft einstellt. Alle Flüge seien daher gestrichen worden, teilte die britische Flugbehörde in der Nacht auf Montag mit. Man starte eine Rückholaktion für Urlauber.

Der in eine finanzielle Schieflage geratene Reisekonzern steht vor der Zwangsliquiditation. Ein entsprechender Insolvenzantrag vor Gericht sei gestellt worden, teilte das Unternehmen am Montagmorgen auf seiner Website mit.

Von der Pleite des Konzerns, der im deutschsprachigen Raum mit der Fluglinie Condor und der Marke Neckermann Reisen präsent ist, sind insgesamt rund 600'000 Touristen betroffen.

Man habe keine Alternative gehabt, als mit sofortiger Wirkung das Konkursverfahren einzuleiten, heisst es in der Mitteilung. Thomas Cook war in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ein Rettungsversuch ist in letzter Minute gescheitert.

Condor will weiter planmässig fliegen

Dutzende Flugzeuge im Konzern sind für den deutschen Ferienflieger Condor im Einsatz. Dieser teilte in der Nacht auf seiner Website mit, die Flüge fänden planmässig statt. Aus Condor-Kreisen verlautete in der Nacht, mit der deutschen Regierung werde über einen Überbrückungskredit verhandelt.