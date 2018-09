Tabubruch bringt Google in Millionen Autos

Im Autobau bricht eine neue Ära an: Die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi plant eine Zusammenarbeit mit Google, um Android-basierte Infotainmentsysteme in Millionen von Autos einzubauen. Beide Unternehmen kündigten ihr Vorhaben gegenüber dem «Wall Street Journal» an.

Demnach werden die Wagen der Allianz ab dem Jahr 2021 auf das Google-Betriebssystem Android zurückgreifen, um das Infotainmentsystem und die Cockpit-Bildschirme zum Laufen zu bringen.

Fahrer können so übers elektronische Armaturenbrett ihres Fahrzeugs auf Karten, den App Store und den Sprachassistenten von Google zugreifen. Die neue Partnerschaft gilt als wichtiger Schritt nach vorne für Googles Absicht, in die Innenräume von Autos zu expandieren.

Der französisch-japanische Verbund Renault-Nissan-Mitsubishi verkaufte im ersten Halbjahr dieses Jahres 5,5 Millionen Fahrzeuge. Er lag damit vor Volkswagen und Toyota.

Tomtom-Aktienkurs bricht ein

Die Ankündigung des Deals lässt den Aktienkurs von Tomtom regelrecht einstürzen. Der Titel des niederländischen Navigationsgeräteanbieters büsste an der Börse in Amsterdam knapp 30 Prozent an Wert ein. Die Notierung steuerte im Handelsverlauf auf den grössten Tagesverlust seit mehr als 13 Jahren zu. Die Anleger befürchten, dass nun die Nachfrage nach Tomtom-Produkten einbricht.

Führungskräfte der Allianz erklären, dass viele Kunden daran gewöhnt seien, Google Maps und andere Apps zu verwenden. Automobilisten würden Google-Apps vorziehen, anstatt beim Fahren Software zu nutzen, die von Automobilherstellern entwickelt worden sei. Deshalb habe man sich für eine Zusammenarbeit mit Google entschieden.

Damit wird das Tabu der Autoindustrie gebrochen, nur lose mit branchenfremden Digitalkonzernen zu kooperieren. Google «wildert» bereits in der Autobranche, indem die Firma selbstfahrende Wagen entwickelt.

Manche Automanager haben über die Jahre offenbar ihre Bedenken gegenüber dem Technologiekonzern abgelegt. Der Suchmaschinenbetreiber hat Android seit dem Jahr 2007 zu Software mit öffentlich zugänglichem Quelltext gemacht.

Kal Mos, Chef bei der Allianz für den Geschäftsbereich vernetzte Fahrzeuge, sagt gegenüber dem «Wall Street Journal», dass «in den vergangenen Jahren Vertrauen aufgebaut wurde».

Und der Datenschutz?

Durch die Partnerschaft mit Google erhöht Renault-Nissan-Mitsubishi den Druck auf die Konkurrenz, ebenfalls mit Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, anstatt eigene Softwareökosysteme zu entwickeln. Der Einsatz von Android kann zwar Kunden von einem Autokauf überzeugen, bedeutet aber auch: Die Autohersteller geben die Kontrolle über wertvolle Benutzerdaten an Dritte ab.

Automanager Mos erklärt dazu, dass Google Zugang zu den Daten habe, die seine Apps im Auto sammelten. Der Suchmaschinenbetreiber müsse aber zuerst das Einverständnis des Benutzers einholen.

Andere Autohersteller, die bereits Google-Apps in ihre Fahrzeuge gelassen haben, sind Volkswagen und Volvo. VW bindet Google Earth ins Navigationssystem von Audi ein. Volvo wird sein nächstes Infotainmentsystem im Auto auf Android betreiben.