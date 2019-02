Hintergrund der Gedankenspiele ist der IT-Fachkräftemangel in der Schweiz. Bereits heute blieben in der Schweiz Stellen für hochspezialisierte IT-Stellen über Monate unbesetzt, so der Sprecher weiter.

Es würden mit einer solchen Einheit also keine Stellen verlagert, betonte er. Dies sei auch garantiert, weil auch dann Jobs erst in der Schweiz ausgeschrieben würden.

Bei den Plänen geht es laut dem Sprecher auch nur um einen kleinen Bereich, für den es hochspezialisierte IT-Experten brauche. Dieser heisse in der Fachsprache DevOps und sei ein Zusammenarbeitsmodell in der Softwareentwicklung.